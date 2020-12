Kamerleden ongelukkig met lang sluiten basisonderwijs

Verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn ongelukkig met de langdurige sluiting van het basisonderwijs die het kabinet gisteren afkondigde. D66 en PvdA willen dat de basisscholen zo snel mogelijk weer open gaan. GroenLinks wil dat het kabinet het hele besluit terugdraait.

"Alsjeblieft, kom hiervan terug", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver in het Kamerdebat over de nieuwste coronamaatregelen. "De prijs is te hoog." Volgens Klaver zal het leiden tot grote onderwijsachterstanden, vooral bij kinderen die toch al kwetsbaar zijn.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten wees erop dat tot nu toe de afspraak was dat het basisonderwijs niet meer dicht zou gaan, zelfs niet in een lockdown. Hij vroeg het kabinet om begin januari te bekijken of de basisscholen eerder dan 18 januari weer open kunnen. Bijvoorbeeld een week eerder, op 11 januari. Jetten: "Voor een kind geldt: elke week telt."

Meer thuiswerken

Net als Klaver was hij niet gelukkig met de uitspraak van minister De Jonge, die gisteren zei dat het sluiten van de scholen er ook toe moet leiden dat ouders meer thuis gaan werken. Ze vinden dat het kabinet daarmee het onderwijs van kinderen in de waagschaal stelt om ouders tot ander gedrag te brengen.

Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher liet weten dat het basisonderwijs en de kinderopvang wat hem betreft eerder weer open gaan. Hij vroeg VVD-fractievoorzitter Dijkhoff of hij dat steunt. Maar die wil eigenlijk pas na de lockdown van vijf weken gaan kijken wanneer de scholen weer open kunnen. "Ik wil geen beloftes doen die ik niet waar kan maken", aldus Dijkhoff, die er niet tegen is als het kabinet het OMT begin januari toch om een nieuw advies vraagt.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft naar eigen zeggen ook buikpijn van de langdurige sluiting van de basisscholen. Het is voor hem een moeilijke afweging, maar hij houdt zich vast aan Brits onderzoek, waaruit zou blijken dat het sluiten van de scholen het R-getal doet dalen met 0,35 procentpunt. Maar ook hij vindt het een goed idee om het OMT er begin januari nog eens naar te laten kijken.