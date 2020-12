Van 'intelligente' naar 'harde' lockdown: 'De rek bij ggz-patiënten is eruit'

Alles is nu anders dan toen, zegt sociaal psycholoog Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen. "Toen hadden we te maken met een acute ramp, dan ontstaat een disaster response. Zorgmedewerkers zetten samen hun schouders eronder. Dat creëert verbondenheid, ook in de samenleving. Maar dat gevoel is nu weg."

In april spraken we Postmes ook al, toen we in de "intelligente" (of gedeeltelijke) lockdown zaten. Toen legde hij uit dat elke ramp drie fasen kent. Eerst houden veel mensen zich aan de regels omdat schrik overheerst, vervolgens wordt de situatie normaler en ontstaat ruimte voor gemopper, en in de derde fase laat een deel van de mensen de maatregelen los.

Waar veel mensen zich in april nog in de eerste fase bevonden, zijn we inmiddels opgeschoven naar fase drie, zegt de sociaal psycholoog. "Er is een groep die de regels heeft losgelaten en een groep die zich er nog aan houdt. Sommige mensen blijven angstig, andere denken - om uiteenlopende redenen - het kan wel weer. Dus krijg je verdeeldheid."

Financiële nood

Bij een deel van de bevolking leidt de harde lockdown tot een gevoel van opluchting, denkt Postmes. "Er is nu meer duidelijkheid over wat wel en niet mag en tot wanneer." Maar tegelijkertijd verwacht hij dat door de strenge maatregelen zeer nijpende situaties ontstaan. "Ik maak me zorgen om de mensen die weinig buffers hebben. Natuurlijk hebben veel mensen last van de lockdown, maar afstand houden en thuisblijven zijn op zich niet vermoeiend. Door thuis te blijven val je niet om. Je valt wél om als je in financiële nood terechtkomt."

Klaar mee

Ggz-instellingen zien ondertussen dat het aantal aanmeldingen dit jaar nu al hoger is dan in 2019, hoewel niet duidelijk is of dat te wijten is aan de coronacrisis. "Zorgverleners in de sector verwachten dat het aantal aanmeldingen nog verder zal oplopen", zegt Lea Jabbarian, psycholoog en bestuurslid van de sectie GGZ van het Nederlands Instituut van Psychologen. "Het kan zijn dat mensen die nu nog in de survivalmodus zitten zich later alsnog melden met klachten."

Vergeleken met de gedeeltelijke lockdown in het voorjaar is de rek bij patiënten er nu wel een beetje uit, ziet Jabbarian. "Hoewel ik bij sommige patiënten zie dat ze weerbaarheid hebben ontwikkeld - ze hebben geleerd hoe ze met aanscherpingen moeten omgaan - merk ik ook dat veel mensen er klaar mee zijn. Het gevoel van 'samen ertegenaan' neemt af."

Staatssecretaris Blokhuis liet gisteren weten dat ggz-behandelingen ondanks de lockdown fysiek kunnen blijven doorgaan: