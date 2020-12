Pornhub verwijdert miljoenen pornovideo's

Pornhub is een soort YouTube voor de porno-industrie. Gebruikers kunnen zelf video's op het platform zetten. Een groot deel van de 6,8 miljoen video's die ieder jaar op het platform belanden is waarschijnlijk met toestemming van de acteurs gemaakt, maar er zitten ook video's tussen met minderjarigen of ongewenste seksuele handelingen of verkrachtingen.

In 2019 had de website volgens de eigen statistieken zo'n 115 miljoen bezoekers per dag. Tijdens het begin van de pandemie is dat verkeer wereldwijd toegenomen.