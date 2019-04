Ongewild je video op een pornosite, 'vorig jaar honderden slachtoffers'

De gevolgen

Iemand die weet hoe vervelend het is als je intieme video ineens op een pornosite staat, is Nikki Lee Janssen (27). Haar video belandde twee jaar geleden zonder toestemming online. "Ik kreeg opeens een melding dat iemand in mijn Dropbox was geweest. Een halfuur later vertelde een vriend dat ik op Dumpert stond. In de video stond ik in mijn lingerie en zei ik: 'Ik wacht op je, baby'. Niet een video die voor anderen bedoeld was", vertelt Nikki.

Uit wanhoop mailde ze Peter R. de Vries, die haar doorverwees naar zijn zoon, advocaat Royce de Vries. "Hij stuurde twee sommatiebrieven, en anderhalve dag later was het filmpje eraf. Ik huurde ook een privédetective in die checkte of het filmpje ondertussen nergens anders opdook." Een deel van die kosten heeft ze uiteindelijk teruggekregen van Dumpert.

Nikki: "Omdat je afhankelijk bent van het platform om je video te laten verwijderen, schakelde ik meteen een advocaat in. Je kunt ook bij gratis organisaties als HelpWanted aan de bel trekken." Daar kunnen jongeren onder de 25 terecht over online seksueel misbruik.