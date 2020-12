Pornhub neemt stappen om beelden van verkrachting en kinderporno tegen te gaan

Pornhub maakt het niet langer voor iedereen mogelijk om video's te downloaden. Ook mogen alleen geverifieerde accounts in het nieuwe jaar nog video's naar het platform uploaden. Deze stappen komen na kritiek naar aanleiding van een artikel van The New York Times. De krant schreef afgelopen weekend dat er op de pornosite veel video's staan met verkrachtingen en kinderporno.

Pornhub is een soort YouTube voor de porno-industrie. Kijkers kunnen zelf hun video's op het platform zetten. Een groot deel van de 6,8 miljoen video's die ieder jaar op het platform belanden is waarschijnlijk met toestemming van de volwassen acteurs gemaakt, maar een deel bevat beelden van kinderporno en verkrachting.

Omdat het moeilijk vast te stellen is of een jeugdig persoon in een video 14 of 18 jaar oud is, weet niemand precies welk deel van de video's illegaal is. Anders dan op YouTube waren de video's tot voor kort door gebruikers te downloaden. Hierdoor zijn de verwijderde verkrachtingsvideo's dus beschikbaar voor gebruikers, die de video's opnieuw op het platform konden plaatsen.

Nu is het alleen nog voor betalende gebruikers mogelijk om video's te downloaden. Uploaden kan alleen nog door partners van de website en personen die via de website advertentie-inkomsten genereren.

Onderzoek

Volgens The New York Times verdient Pornhub door advertenties geld aan de illegale video's. Pornhub spreekt dat tegen. Maar creditcardbedrijven Visa en Mastercard hebben besloten hun relatie met de pornosite nader te onderzoeken. Als blijkt dat Pornhub de wet overtreedt zullen ze niet langer met de site samenwerken. Vorig jaar besloot Unilever al te stoppen met adverteren nadat ophef was ontstaan over een campagne van een dochterbedrijf op de site.

NOS Stories maakte vorig jaar een special over wraakporno in Nederland. Daaruit bleek dat er jaarlijks honderden mensen melding doen van intieme beelden die ongevraagd op pornosites belanden, zoals op Pornhub.