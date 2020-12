Premier Rutte houdt vanavond toespraak vanuit het Torentje

Premier Rutte houdt om 19.00 uur een toespraak over de coronamaatregelen. Dat doet hij vanuit zijn werkkamer in het Torentje. Minister De Jonge van Volksgezondheid zal daarna de pers te woord staan. Hij zei voorafgaand aan het crisisberaad van de meest betrokken ministers dat er meer nodig is "om te komen waar we moeten komen".

De Jonge wees op de "aanhoudende druk op de zorg", zowel in de ziekenhuizen als in de verpleeghuizen. Welke maatregelen genomen moeten worden, wilde De Jonge niet zeggen. "Later vandaag zal ik u informeren." Op dit moment is het kabinet bijeen op het ministerie van Algemene Zaken met experts om besluiten te nemen over strengere maatregelen.

Voorbode

Dat Rutte een toespraak vanuit het Torentje houdt, is opvallend, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Dat hebben we maar een keer eerder gezien, toen het zo erg was in het voorjaar."

Van der Wulp noemt het "een voorbode dat de maatregelen stevig zullen zijn". En hij wijst erop dat het kabinet hiermee het gevoel van urgentie probeert terug te krijgen bij de Nederlanders.

Rond 12.00 uur komen alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer ook naar Ruttes ministerie. Ze worden dan bijgepraat over de maatregelen die eraan komen. "Ook dit laat zien hoe bijzonder de situatie is."

Niet-essentiële winkels dicht

Wat de strengere maatregelen precies zullen zijn, is nog niet bekend, maar veel wijst erop dat niet-essentiële winkels een tijdje moeten sluiten. Dat geldt ook plekken waar mensen samenkomen, zoals musea, theaters en pretparken.

Mogelijk moeten ook scholen weer een tijdje dicht. Ook denkt het kabinet erover om te adviseren alleen op pad te gaan als dat echt nodig is.

Het aantal coronabesmettingen neemt sinds begin deze maand weer toe. De afgelopen dagen zijn het er steeds meer dan 9000 per dag.