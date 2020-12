Kiesmannen en knokploegen: de volgende stap richting Bidens presidentschap

In de straten tussen Capitol Hill en het Witte Huis in Washington renden dit weekend mensen voor hun leven. Knokploegen die zich solidair verklaren met president Trump botsten er met tegendemonstranten. Na een vreedzame demonstratie overdag, werden zaterdagnacht vier mensen neergestoken.

Ook in verschillende hoofdsteden van staten werd gedemonstreerd voor Trump en tegen the steal; wat zij noemen 'de diefstal van de verkiezingen'. In Olympia in de staat Washington schoot een demonstrant met scherp, er viel een dode.

Het was een weekend vol spanningen, voorafgaand aan vandaag; de maandag waarop een essentiële stap gezet wordt richting het presidentschap van Joe Biden. In alle vijftig staten komen de 'kiesmannen' bijeen, de mannen en vrouwen die namens de kiezers in hun staat de winnaar van de presidentsverkiezingen zullen aanwijzen.

Dat is na de verkiezingen doorgaans niet meer dan een administratieve daad. Iedere staat heeft een vastgesteld aantal kiesmannen, afhankelijk van de hoeveelheid mensen die er wonen. In bijvoorbeeld Georgia won Joe Biden de meerderheid van de stemmen, dus traditiegetrouw noteren de kiesmannen in Georgia - of ze nou van huis uit Republikein of Democraat zijn - vandaag de naam van Biden als winnaar.

Die uitslag gaat per brief richting de Senaat in Washington, die de uitslagen van alle staten op 6 januari telt. De uitkomst staat al vast: in totaal 302 kiesmannen voor Joe Biden en 232 voor Donald Trump. Maar zoals alles dit jaar anders is, hangt ook rond deze dag nu meer spanning dan normaal.

Aanval op de democratie

Want er is nogal wat voorgevallen sinds verkiezingsdag 3 november. President Trump bleef volhouden dat hij in een aantal beslissende staten bestolen is en de verkiezingen heeft gewonnen.

Hij doet zijn achterban geloven dat de winst van Joe Biden het resultaat is van een samenzwering van een politieke, juridische en media-elite in het land. Een complot waarin er illegale stembiljetten zijn toegevoegd, stemmachines zijn gemanipuleerd en stemmen op Trump in de prullenbak zijn verdwenen.

Inmiddels is juridisch vastgesteld dat dit verzinselen zijn. In de periode tussen de verkiezingsdag en vandaag, kon de verkiezingsuitslag via de rechter worden aangevochten, Trump maakte veelvuldig gebruik van die gelegenheid. Zijn team van advocaten en andere medestanders spande meer dan vijftig rechtszaken aan. Zij zeiden de vermeende fraude te zullen aantonen.

Duizenden mensen verzamelden zich dit weekend op de National Mall, het politieke centrum van Washington D.C.: