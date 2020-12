Burgemeester Zwolle wil landelijke regels voor boerenprotesten: 'Grens overschreden'

Er moeten gezamenlijke, landelijke afspraken komen over handhaving rondom boerenprotesten. Daarvoor pleit burgemeester Peter Snijders van Zwolle, na de blokkade bij het distributiecentrum in zijn stad gisteren. "Ik ben inmiddels wel zo ver, na twee grote blokkades bij dit distributiecentrum, dat dit niet meer zo kan."

Boeren blokkeerden gisteren het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Uiteindelijk vertrokken de boeren nadat burgemeester Snijders hun een ultimatum had gesteld.

Volgens Snijders is er met de protesten een grens overschreden. "Juist in deze coronatijd is het heel kwetsbaar om dit nu te doen", zegt hij tegen RTV Oost. "Er zijn mensen die vanwege een besmetting niet naar de supermarkt kunnen."

Landelijke afspraken

Het boerenprotest in Zwolle verliep volgens Snijders ongeorganiseerd. De burgemeester merkte bovendien dat de boeren zich veelal niet aan de coronamaatregelen hielden.

"We hadden al een aantal keer tegen de organisatoren gezegd: houd je aan de coronarichtlijnen. We constateerden toch in de loop van de ochtend dat dat niet overal goed lukte. Dat is voor ons reden geweest om politie ook daadwerkelijk op de plek in te zetten en mensen te manen zich aan de regels te houden."

Snijders wil dat er landelijke afspraken komen rondom de boerenprotesten. "Zodat we daar ook eenduidig in kunnen optreden", legt hij uit. "Ik zal dit morgenavond ook in het landelijk veiligheidsberaad aan de orde stellen. Ik heb begrepen dat meer collega-burgemeesters van mij behoefte hebben om daarover te praten."

Blokkadeacties

Dit weekend werden er in heel het land blokkadeacties gehouden. De boeren blokkeerden vrijdag en zaterdag in Raalte de ingang van een bevoorradingscentrum van Jumbo. Ook in de Gelderse plaatsen Oosterhout en Geldermalsen werd actie gevoerd. Vandaag werd ook een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam korte tijd geblokkeerd.

De boeren voeren actie omdat de supermarkten volgens hen te weinig voor hun producten betalen. Ze willen dat er een speciaal keurmerk komt voor landbouwproducten waar dan ook een goede prijs tegenover staat. Verder komen de boeren opnieuw in het geweer tegen de stikstofwetgeving.

Volgens Albert Heijn konden vanwege de acties niet alle AH-winkels in het oosten van het land goed bevoorraad worden, ook konden veel boodschappen niet bij de mensen worden thuisbezorgd. Bij Jumbo zijn 1700 bestellingen niet bezorgd, bij Albert Heijn hebben 4500 klanten geen bestelling ontvangen.

Beide supermarkten laten weten dat die boodschappen zo snel mogelijk worden bezorgd. "Klanten die online besteld hebben, krijgen vandaag geleverd", zegt een woordvoerder van Albert Heijn. "Het kan zijn dat een klein deel van de bestelling ontbreekt. Daarover worden de klanten persoonlijk geïnformeerd."