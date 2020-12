Boerenblokkade ontregelt online bestellingen supermarkten

Een actie van boeren bij distributiecentra van supermarkten op verschillende plekken in het land, zorgt lokaal voor lege schappen. Dat meldt de Gelderlander. Ook kunnen supermarkten niet alle online boodschappen bezorgen. Jumbo zegt een deel van de online bestellingen geannuleerd te hebben, net als Albert Heijn, maar hoeveel precies is niet bekend.

De acties waren onder meer in Zwolle en het Gelderse Oosterhout en sinds vrijdag al in Raalte. Distributiecentra van Albert Heijn, Lidl, Aldi en Jumbo werden geblokkeerd met trekkers. De burgemeester van Zwolle stelde de boeren een ultimatum van 18.00 uur, die vervolgens vertrokken.

Daarop werd de actie ook in Oosterhout beëindigd. Voormannen van het protest in Oosterhout vertrokken eerder naar Zwolle om daar in gesprek te gaan met de burgemeester. Ze dreigen maandag weer terug te komen als er geen gesprek is geweest met de Albert Heijn. In een verklaring geeft Albert Heijn aan voor de Kerst in gesprek te gaan met de actievoerders.

De acties begonnen vrijdag al bij distributiecentra in Woerden, Beilen, Raalte en Heerenveen. Volgens de burgemeester van Raalte zijn daar gesprekken gaande tussen de boeren en supermarktketen Jumbo. Een deel van de boeren die vertrokken zijn uit Zwolle, hebben zich inmiddels aangesloten bij het protest in Raalte, schrijft de Stentor.