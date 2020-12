Beide FNV-vicevoorzitters kandidaat voor opvolging Busker

Niek Stam, al 25 jaar vakbondsleider in de Rotterdamse haven, wilde zich ook kandidaat stellen. Maar De Telegraaf meldt op basis van bronnen binnen de FNV dat Stam niet door de toetsingscommissie is gekomen. De FNV beperkt zich tot de mededeling dat "de kandidaten die niet op de uiteindelijke kandidatenlijst terecht zijn gekomen, in het proces een negatief advies hebben ontvangen van de onafhankelijke externe toetsingscommissie."

Busker: één termijn afgesproken

Busker trad in 2017 aan als voorzitter na het vertrek van Ton Heerts. Hij was toen de enige kandidaat die door de sollicitatiecommissie was voorgedragen. Twee anderen werden te licht bevonden.

"Toen mij 4 jaar geleden gevraagd werd om voorzitter te worden, heb ik gezegd dat ik dat met veel plezier wilde doen, en wel voor één termijn", zei Busker. "Aan die afspraak ga ik me houden."