FNV-voorzitter Han Busker treedt in maart af

Han Busker wil geen tweede termijn als voorzitter van de FNV en legt in maart zijn functie neer. Dat heeft hij aan de leden van de grootste vakbond van Nederland bekendgemaakt.

Busker (60) begon in 2017 aan het voorzitterschap als opvolger van Ton Heerts. Hij was toen de enige kandidaat die door de sollicitatiecommissie was voorgedragen. "Toen mij 4 jaar geleden gevraagd werd om voorzitter te worden, heb ik gezegd dat ik dat met veel plezier wilde doen, en wel voor één periode", zegt Busker. "Aan die afspraak ga ik me houden."

Onder Busker werd er een pensioenakkoord afgesproken, waar de leden van de vakbond mee hebben ingestemd. Ook was hij betrokken bij de onderhandelingen over de steunpakketten aan het bedrijfsleven.

In februari start de vakbond de verkiezing van een nieuwe voorzitter. De komende weken kunnen kandidaten zich aanmelden.