Mount Everest is bijna een meter hoger dan voorheen

Decennialang was Mount Everest 8848 meter, maar sinds vandaag is 's werelds hoogste berg nog een stukje hoger. 86 centimeter om precies te zijn.

China en Nepal, de landen die de berg delen, lieten hem opnieuw opmeten en hebben nu voor het eerst gezamenlijk zijn hoogte vastgesteld: 8848,86 meter. Ze gebruikten daarvoor onder meer gps-systemen en wiskundige formules. Teams uit beide landen hebben de berg beklommen om metingen te kunnen doen.

Voorheen hield Nepal de alom bekende hoogte aan, zoals gemeten door Indiase onderzoekers in de jaren 50. China daarentegen telde de sneeuwlaag nooit mee en had zodoende 8844,43 meter in de boeken staan.

Geologen discussiëren al een tijd over de hoogte van Everest, zeker na de zware aardbeving die Nepal in 2015 trof. Sommigen dachten dat de top daardoor lager was komen te liggen, net als die van andere bergen in de Himalaya. Anderen zeiden juist dat door het schuiven van de aardplaten, waardoor aardbevingen ontstaan, het gebergte zou zijn opgehoogd.