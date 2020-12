'Leegstand winkelpanden neemt komende jaren hard toe'

Buiten steden beter

Marktonderzoeker Locatus komt begin volgend jaar met nieuwe leegstandcijfers. Vooruitlopend op die publicatie denkt onderzoeks-directeur Gert-Jan Slob dat die cijfers nog meevallen: "Op dit moment is er nog weinig aan de hand. Dat komt denk ik door de steunmaatregelen van het kabinet. Maar zodra het voorbij is met die steun, zal de leegstand fors toenemen."

De voorspelling van 40 procent door het PBL gaat volgens Slob over de grootste binnensteden. De winkelgebieden in dorpen en woonwijken zijn daar niet in meegenomen. "In totaal zal de landelijke leegstand minder toenemen. In veel wijkwinkelcentra zal minder leegstand ontstaan."