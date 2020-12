Van alles mis bij beveiliging tbs-kliniek Kijvelanden

De ontsnapping van twee tbs'ers uit de Kijvelanden-kliniek in Poortugaal eerder dit jaar was te wijten aan ernstige tekortkomingen in de beveiliging van de kliniek. De toegangscontrole was gebrekkig, een afdelingsteam functioneerde onvoldoende en het complex zelf heeft onvoldoende bouwkundige en elektronische voorzieningen om een gijzeling te vertragen en te isoleren, zo meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek.

Twee extreem vluchtgevaarlijke tbs'ers gijzelden op 1 maart een medewerker van de Kijvelanden onder bedreiging van een alarmpistool en een mes. Zo wisten ze andere medewerkers te dwingen de deuren open te zetten.

Buiten stond een taxi op hen te wachten waarmee ze wegreden. De politie bracht de taxi in de Betuwe bij Kesteren tot stilstand, waarna op een bedrijventerrein langs de A15 een vuurgevecht ontstond. Een van de ontsnapte tbs'ers kwam daarbij om.

Speciale afdeling

De inspectie schrijft dat de twee op een speciale afdeling verbleven voor tbs'ers die extreem vluchtgevaarlijk zijn en/of extreem "beheersgevaarlijk" gedrag vertonen. Beiden moesten intensief worden begeleid en bij ieder van hen moest steeds een medewerker in de buurt zijn.

Op zo'n afdeling moet het personeel bekwaam zijn en goed op elkaar zijn ingespeeld, zegt de inspectie. Dat was hier niet het geval. Zo werkten teamleden onvoldoende samen, was het team onderbezet en schoten leden kwalitatief tekort.

Mede daardoor kon de partner van een van de twee een dag voor de ontsnapping een mobiele telefoon, een wapen, knalpatronen en een mes binnensmokkelen. De metaaldetector piepte, maar dat werd geweten aan de gespen in haar rok. De handscans deden het niet.

Verbeteringen

De controle op de mensen die de kliniek binnen mogen, is intussen verbeterd. Verder wil de kliniek de trainingen van het personeel verbeteren en het gijzelingsprotocol aanpassen.

Onderzocht wordt nog wat er op bouwkundig gebied moet gebeuren en welke elektronische aanpassingen nodig zijn. De inspectie wil uiterlijk over zes maanden van de kliniek horen hoe het ervoor staat.