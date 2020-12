Rick Brink stopt als 'minister van Gehandicaptenzaken', gaat werken voor KRO-NCRV

Het ministersschap van Brink was aanvankelijk gepland voor een jaar, maar eind 2019 besloten Brink en de omroep om door te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, om meer te kunnen betekenen voor mensen met een beperking. Die termijn maakt Brink dus niet vol.

Brink was eerder gemeenteraadslid voor het CDA in Hardenberg. Die functie legde hij eind 2019 neer, omdat dat niet meer te combineren viel met zijn ministerschap. Voor de aankomende Kamerverkiezingen werd hij vorige maand door dezelfde partij op plek 24 gezet, maar hij besloot om zich terug te trekken.

Brink wordt in het nieuwe jaar ook directeur belangenbehartiging bij Stichting Studeren & Werken op Maat, een organisatie die werkgevers koppelt aan werkzoekenden met een beperking. Ook richt hij zijn eigen adviesbureau op voor organisaties die inclusiever willen worden.

"Want als ik één ding het afgelopen jaar geleerd heb", schrijft Brink in zijn verklaring, "dan is het wel dat we nog veel te doen hebben als het gaat om belangenbehartiging voor personen die in dit land moeten leven met een beperking."