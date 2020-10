Minister van Gehandicaptenzaken Brink toch niet op CDA-lijst

Rick Brink stelt zich toch geen kandidaat voor de Tweede Kamer. Gisteren werd bekend dat het CDA hem op de 24e plaats van de lijst voor de Kamerverkiezingen wilde zetten. Maar hij bedankt alsnog.

Brink, die in een televisieprogramma werd gekozen tot 'minister van Gehandicaptenzaken', heeft zich na het zien van de complete kandidatenlijst teruggetrokken. Volgens hem was het de tot dusver moeilijkste beslissing uit zijn leven.

In een toelichting op Twitter schrijft hij dat hij in de fractie wilde opkomen voor de belangen van mensen met een beperking. "Maar gelukkig staat er iemand op de lijst die dat ook gaat doen". Hij doelt daarmee op oud-tv-presentator Lucille Werner, die tiende is op de conceptlijst.