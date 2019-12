'Minister van Gehandicaptenzaken' Rick Brink blijft langer in functie

Rick Brink uit Hardenberg blijft voorlopig 'minister van Gehandicaptenzaken'. Kijkers van een tv-show van KRO-NCRV kozen Brink in juni tot boegbeeld voor mensen met een handicap. Hij zou die functie tot juni volgend jaar bekleden, maar nu is bekend geworden dat hij mag aanblijven tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Brink, die zelf in een rolstoel zit, lobbyt voor gehandicapten. Ook is het de bedoeling dat hij vanuit zijn functie wetgeving ter discussie stelt en nieuwe ideeën tot uitvoering brengt. Hij heeft, als eerste minister van Gehandicaptenzaken, er onder meer voor gezorgd dat speeltuinen beter toegankelijk zijn voor mensen met een handicap, meldt RTV Oost. In het kabinet heeft minister Hugo de Jonge gehandicaptenzorg in zijn portefeuille.

In het NOS Radio 1 Journaal zei Brink vanmorgen dat de baan die hij heeft erg druk is en dat hij met hulp van anderen veel voor elkaar krijgt. "Ik merk dat er enorm veel werk is en deze positie heel hard nodig is. Er was veel behoefte aan een minister die een brug slaat tussen mensen met een beperking en de politiek in Den Haag." Volgens hem is er meer tijd nodig zodat hij meer dingen kan oppakken.

Brink was ook actief als CDA-raadslid in de gemeente Hardenberg. Die functie legde hij laatst neer, omdat het niet meer te combineren viel met zijn rol als minister van Gehandicaptenzaken.