'Minister van Gehandicaptenzaken' stopt als raadslid Hardenberg

Rick Brink stopt als raadslid van de gemeente Hardenberg. Het lukt hem niet meer om het lidmaatschap van de gemeenteraad te combineren met zijn werkzaamheden als symbolische Minister van Gehandicaptenzaken.

"Nu ik een aantal maanden Minister van Gehandicaptenzaken ben, heb ik ontdekt dat niet alleen het fractievoorzitterschap, maar ook het raadslidmaatschap lastig te combineren is met een baan die zich voornamelijk afspeelt in het westen van het land", zegt Brink bij RTV Oost.

Brink werd juni van dit jaar tijdens een televisieprogramma van de KRO-NCRV gekozen als eerste Minister van Gehandicaptenzaken. De CDA'er was toen al jaren actief in de gemeentelijke politiek in Hardenberg.

In EenVandaag zei Brink dat hij zich vooral wil inzetten voor kinderen met een handicap. "Ik wil dat ieder kind in zijn eigen omgeving naar school kan en kan spelen in zijn eigen buurt. Dan moeten deskundigen van het speciaal onderwijs maar naar de reguliere basisschool komen", aldus Brink.

We gaan hem ongelooflijk missen

In Hardenberg zal Brink node worden gemist, zegt opvolger Piet-Cees van der Wel. "We zijn Rick enorm veel dank verschuldigd. We gaan hem in de fractie echt ongelooflijk missen. Maar we zijn er ook enorm trots op hoe Rick in zijn nieuwe rol ook de gemeente Hardenberg op de kaart zet".