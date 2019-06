Rick Brink wordt 'minister van Gehandicaptenzaken'

Brink (33) zit zelf in een rolstoel en is al jarenlang voor het CDA actief in de gemeentelijke politiek in Hardenberg. Hij zei eerder zich vooral te willen inzetten voor de integratie van kinderen met een handicap in de samenleving.

Lucille Werner

De benoeming van een speciale minister voor Gehandicaptenzaken is de bekroning van een campagne van presentator Lucille Werner. Zij vindt dat er veel te weinig aandacht is voor de twee miljoen gehandicapten in Nederland.

Brink moet als de nieuwe 'minister' gaan lobbyen voor de gehandicapten. Ook zal hij vanuit zijn functie wetgeving ter discussie stellen en nieuwe idee├źn tot uitvoering brengen. In het kabinet heeft minister Hugo de Jonge gehandicaptenzorg in zijn portefeuille; hij was ook bij de tv-show aanwezig.