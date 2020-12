RIVM: het is 'ambitieus', maar inzet is starten met vaccinatie in week van 4 januari

Het RIVM zegt dat "alles erop gericht" is om te beginnen met de vaccinatie in de week van 4 januari. Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie covid-19 bij het RIVM, zegt erbij dat het "echt wel ambitieus" is.

Hij zei dat het de bedoeling is dat bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten en ook zorgpersoneel eerst wordt beschermd. Dat betekent volgens Van Delden niet per se dat zij ook als eersten een coronavaccin krijgen. "Het kan ook zijn dat je verplegend personeel eerst vaccineert", zegt Van Delden. Bewoners van verpleeghuizen zouden dan pas later aan de beurt komen, maar zijn wel al deels beschermd omdat het personeel ingeënt is.

Minister De Jonge zei deze week dat "als het meezit" de vaccinatie begint rond 4 januari.

Van Delden zegt dat veel al is voorbereid maar dat er "nog veel werk ligt". Het RIVM kijkt nog voor welke doelgroep een vaccin het geschiktst is en hoe vaccins kunnen worden opgeslagen, bewaard en vervoerd.