Zorgmedewerker en loonbeslag? Dan gaat je bonus misschien naar de schuldeiser

"Een mistige situatie", zegt ook Auke Schouwstra van de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening). Toch is het volgens hem duidelijk dat het geld bestemd is voor werknemers en niemand anders.

"Wij vinden dat het bij deze mensen terecht moet komen. Daarnaast zijn rechters geadviseerd dit bedrag buiten de boedel te houden. Daar zijn we heel blij mee want werknemers in de thuiszorg en de schoonmaak zijn groepen waar deurwaarders regelmatig langskomen voor schulden. Dus roepen wij deurwaarders op om te handelen in de geest van de regeling zoals hij tot stand is gekomen."

Goodwill

De branchevereniging voor schulphulpverlening noemt het vervelend dat mensen met schulden nu in discussie moeten met de deurwaarder. "Mensen hebben vaak al schuldenstress en dan komt dit er ook nog bij. Mijn advies is daarom: zoek hulp bij een schuldhulpverlener. Die gaat in overleg met de schuldeisers en vaak stopt een beslaglegging dan. Schuldhulp geeft rust om na te denken over wat verstandig is. Als het even kan, is het natuurlijk alsnog slim om de bonus te stoppen in de aflossing van de schuld."

Voor de cliënten die aan de bel trokken bij Joke de Kock geldt hopelijk een goede afloop, zegt de schuldhulpmanager. Maar daarmee is het grotere probleem volgens haar nog niet verholpen. "Wij vechten als schuldhulpverleners nu voor cliënten die er recht op hebben. Maar wat als je geen hulpverlener hebt die dat voor je doet? Bij dit soort uitzonderingen ben je vaak zeer afhankelijk van de goodwill van de deurwaarder. Het is gewoon stress voor deze mensen en die kunnen dat er niet bij hebben."