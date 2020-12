Wekdienst 2/12: Kort geding coronamaatregelen op scholen • Gezonder eten in ziekenhuizen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een kort geding tegen de Staat over strengere maatregelen tegen corona op scholen. Het kort geding is aangespannen door ouders verenigd in Stichting Protect Everybody, die onder meer een meter afstand in de klas eisen. Ook wil de stichting dat kinderen thuis gehouden mogen worden vanwege angst voor besmetting.

Elf ziekenhuizen tekenen een akkoord waarin staat dat het eten in ziekenhuizen vanaf 2022 gezonder wordt. Het gaat om het aanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Twee jonge mannen staan terecht voor de dood van de 23-jarige Joey Uiterwijk. De verdachten, die bevriend zouden zijn geweest met het slachtoffer, zeggen dat ze hem per ongeluk doodschoten omdat ze niet wisten dat het vuurwapen waarmee ze aan het spelen waren geladen was.

Wat heb je gemist?

Eén van de machtigste en rijkste mannen van Slowakije is opgepakt in verband met de moord op de onderzoeksjournalist Ján Kuciak en diens verloofde, twee jaar geleden. Het gaat om Jaroslav Hascak, de machtigste van de zogenoemde oligarchen in het land. Deze groep rijken zou systematisch steekpenningen hebben betaald voor gunsten van politici. . Slowaakse media spreken van een spectaculaire ontwikkeling in de moordzaak.

Hascak zegt tegen journalisten zei niet te weten waar hij van wordt verdacht. De nieuwssite waar Kuciak voor werkte had gemeld dat de oligarch in het geheim een deal had gesloten om bewijsmateriaal tegen hem aan te kopen en te verbergen. Dat deden ze op basis van bronnen in het onderzoek dat naar hem liep.