23 jaar cel voor moord op Slowaakse journalist Jan Kuciak

Een rechtbank in Slowakije heeft een oud-militair veroordeeld tot 23 jaar cel voor de geruchtmakende moord op journalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. De twee werden twee jaar geleden doodgeschoten.

De verdachte, Miroslav Marcek, was niet op de zitting aanwezig. Hij heeft in januari schuld bekend bij de behandeling van de zaak in de rechtbank.

De rechter noemde het een koelbloedige, kwaadaardige daad waarbij de slachtoffers geen kans hadden om zich te verdedigen. De bekentenis van Marcek heeft wel geleid tot een lagere celstraf dan was geëist. De openbaar aanklager wil dat de dader 25 jaar de cel in gaat en gaat tegen het vonnis in beroep.

Corruptie

De moord leidde tot grote demonstraties en een politieke crisis in Slowakije. Premier Fico en de hoogste politiebaas traden af. Kuciak deed onderzoek naar banden tussen adviseurs van Fico en de Zuid-Italiaanse maffia 'ndrangheta. Het zou gaan om grootschalige fraude met Europese subsidies.

De presidentsverkiezingen van vorig jaar leidden mede door de zaak-Kuciak tot een overwinning voor de juriste Zuzana Caputová, die zich sterk maakt voor de bestrijding van corruptie.

Belasting ontduiken

Er zijn nog andere verdachten in de zaak. Die hebben de aanklachten die tegen hen waren opgesteld ontkend. Vastgoedmagnaat Marián Kocner zou via een tussenpersoon opdracht hebben gegeven voor de moorden. Kuciak was financiële constructies van Kocner om belasting te ontduiken op het spoor. Zijn zaak loopt nog.

Een andere verdachte, 42-jarige Zoltán Andruskó, werd al eerder veroordeeld tot 15 jaar cel voor medeplichtigheid.