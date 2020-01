Verdachte bekent moord op Slowaakse journalist Ján Kuciak

Een voormalige militair heeft voor een Slowaakse rechtbank schuld bekend aan de geruchtmakende moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak en diens verloofde, twee jaar geleden.

De zaak leidde destijds tot grote demonstraties en een politieke crisis in Slowakije. Uiteindelijk zagen premier Fico en de hoogste politiebaas in het land zich genoodzaakt om op te stappen.

De bekentenis van de verdachte, Miroslav Marcek, komt niet als een verrassing. Slowaakse media hadden op basis van politiebronnen al gemeld dat hij bij zijn verhoor heeft toegegeven dat hij de schutter was.

Hem hing levenslang boven het hoofd, maar zijn straf valt mogelijk milder uit nu hij heeft bekend. Het proces is vorige maand officieel begonnen.

Wijdverbreide corruptie

Twee andere verdachten spreken de aanklachten tegen hen tegen. De belangrijkste is vastgoedmagnaat Marián Kocner, die via een tussenpersoon opdracht zou hebben gegeven voor de moorden. Onderzoeksjournalist Kuciak was financiële constructies op het spoor die Kocner zou hebben opgetuigd om belasting te ontduiken.

Verder is gebleken dat Kocner goede contacten had binnen de overheid én de rechterlijke macht. Het proces geldt daarom als lakmoesproef voor de onafhankelijkheid van justitie. De huidige president Caputová werd vorig jaar gekozen in de nasleep van de moord op Kuciak, met de belofte om de corruptie aan te pakken. De president heeft vooral een representatieve functie, maar kan wel een veto uitspreken over de benoeming van hoofdaanklagers en rechters.

Italiaanse maffia

Kuciak deed ten tijde van de moord onderzoek naar banden tussen adviseurs van toenmalig premier Fico en de 'ndrangheta, de maffia uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Die zouden op grote schaal hebben gefraudeerd met Europese subsidies.

In het proces is al een veroordeling uitgesproken: de 42-jarige Zoltán Andruskó moet vijftien jaar de cel in wegens medeplichtigheid.