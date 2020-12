Brexit nadert voor ondernemers, 'we hebben gedaan wat we konden'

"We bereiden ons voor op het ergste", zegt Marcus Post, commercieel verantwoordelijk voor transportbedrijf DLG. Zij transporteren onder meer vlees, patat, groente en fruit. "Eigenlijk alle levensmiddelen die tussen de 25 graden en -20 graden bewaard moeten worden." 40 tot 50 procent van de omzet komt van transport van en naar Engeland.

"Brexit is een bewegend doel", zegt Post. "We weten nog steeds niet of er een deal komt en wat er dan in staat. Over de onderhandelingen wordt gezegd: ze zijn het bijna overal over eens, behalve over bijvoorbeeld de visserij. Maar dat is nou juist het hete hangijzer waar we het al jaren over hebben, dus ik heb er weinig vertrouwen in."

Het bedrijf heeft op ICT-gebied koppelingen gemaakt tussen hun systemen en die van onder meer het havenbedrijf Portbase, de ferrymaatschappijen en de douane. "Als er echt geen deal komt dan moeten de producten ook gekeurd worden door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, en duurt het nog langer."

Het scheelt enigszins dat het nu laagseizoen is voor het bedrijf. "In de zomer gaan er 2000 pallets per dag door de loods heen. Nu is het rustig, en hebben we meer tijd om te bedenken hoe we het aankomende zomer gaan doen met de nieuwe regels."

Post ziet ook een klein lichtpuntje: "Voor ons is het ook een kans. Wij moeten wel naar Engeland, en leren daarom wat daar allemaal bij komt kijken. Ik kan me voorstellen dat andere transporteurs Engeland nu even laten voor wat het is. Dat levert voor ons mogelijk nieuwe klanten op."