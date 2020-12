Het aftellen naar de brexit is begonnen

Maar er zijn drie terreinen waarop nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. De viswateren, de regels die voor bedrijven in de Europese Unie hetzelfde moeten zijn als in het Verenigd Koninkrijk en de vraag welke maatregelen je mag nemen om de ander te straffen als de regels worden overtreden.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen wil best creatief zijn als het op de drie heikele onderwerpen aankomt, zo liet ze weten. "Maar we hebben wel regels nodig. Vertrouwen is goed, maar wetgeving is beter."

Het zijn beslissende dagen, zo klinkt het in Brussel. Er wordt opnieuw gesproken over deadlines. De eerste is die van de regeringsleiders volgende week. Op zich is dat een flexibele deadline, want de leiders kunnen een akkoord zelfs op 31 december goedkeuren. Het Europees Parlement, dat minder flexibel is, wil het liefst in de laatste vergaderweek (half december) van dit jaar het akkoord bespreken. De onderhandelingstekst moet vervolgens in alle EU-talen worden omgezet en dus moeten er in het Sinterklaas-weekend teksten zijn.

Er wordt ondertussen rekening gehouden met een extra vergadering van het parlement tijdens het kerstreces. Zelfs goedkeuring (met terugwerkende kracht) na 1 januari behoort tot de mogelijkheden.

Noodplannen

De vrees dat er uiteindelijk geen akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wordt afgesloten, begint toe te nemen. Nederland wil dat de Europese Commissie de noodplannen alvast van stal haalt, want zonder akkoord wordt het op 1 januari een chaos, waarbij het vrachtverkeer vastloopt en vliegtuigen niet meer kunnen landen in Londen of de Europese hoofdsteden.

Van de drie geschilpunten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn de visgebieden het meest beladen. De Europese vislanden (gelegen aan de Noordzee) willen toegang blijven houden tot de Britse wateren. Frankrijk staat pal voor z'n vissers en dit weekend liet ook de Vlaamse minister Crevits weten dat de Belgische vissers toegang moeten houden tot de Britse wateren.

En dat is voor de Britten absoluut onbespreekbaar. Het terugkrijgen van de zeggenschap over de Britse wateren is voor veel brexit-aanhangers het symbool van de nieuwe onafhankelijkheid. Volgens mediaberichten zou Barnier een bod hebben gedaan voor het teruggeven van 15 tot 18 procent van de visrechten, terwijl de Britten naar verluidt willen dat de EU 80 procent van de rechten inlevert. Een flink gat om te overbruggen dus.

Hieronder is in kaart gebracht hoe de brexit de verdeling van viswateren zal veranderen. De tekst gaat onder de afbeeldingen verder.