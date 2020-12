Rust terug in Roosendaal, gemeente trekt noodverordening in

De gemeente Roosendaal heeft de noodverordening ingetrokken die gold voor vijf wijken in de Brabantse plaats. De verordening werd vorige week woensdag ingesteld na een aantal onrustige avonden.

Dankzij de noodverordening kon de politie preventief fouilleren in de wijken en mensen weren die er niets te zoeken hadden. Zo keerde de afgelopen dagen de rust terug in Roosendaal, schrijft de gemeente op zijn website.

"Er is niet langer sprake is van wanordelijkheden en ernstige ordeverstoringen. Het is dan wettelijk verplicht om de noodmaatregelen op te heffen." De maatregelen zouden aanvankelijk tot 9 december gelden.

Onrustige avonden

Vorige week maandag stichtten jongeren brandjes en staken ze vuurwerk af in Roosendaal. Een avond later was het weer raak en gooiden jongeren ook molotovcocktails naar brandweerlieden, die onder begeleiding van de mobiele eenheid moesten blussen. Er werden meerdere relschoppers aangehouden.

De gemeente zegt dat mensen nog steeds gearresteerd worden als ze zwaar vuurwerk bij zich hebben. "Agenten blijven onaangekondigde controles in de wijken uitvoeren en ook het ingestelde cameratoezicht blijft in stand."

Als er nieuwe problemen ontstaan in Roosendaal kunnen de noodmaatregelen meteen weer ingevoerd worden, meldt Omroep Brabant.