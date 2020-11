Opnieuw branden en vuurwerkoverlast in Roosendaal

"Hopelijk blijven de hulpverleners ongedeerd en komen ze allemaal weer veilig thuis bij hun gezinnen", reageert Maarten Brink, voorzitter van de politiebond ACP Zeeland-West-Brabant bij Omroep Brabant. "Mortierbommen afschieten is levensgevaarlijk. Als je die dingen richt op mensen is dat poging tot doodslag en dus crimineel gedrag. Ontoelaatbaar! Het is heel goed dat de burgemeester daar samen met de politie fors tegen optreedt."

Geitenkamp

In Arnhem was het afgelopen nacht relatief rustig. In de wijk Geitenkamp verlichtten bouwlampen het plein waar de afgelopen dagen vuurwerkoverlast was.

Volgens Omroep Gelderland is er een kat-en-muis-spel bezig tussen politie en jongeren. De politie gaat af op knallen en probeert vuurwerkgooiers te vinden, maar dat is lastig. De jongeren zorgen ervoor dat ze geen vuurwerk op zak hebben. "Maar als de politie weggaat, is dat er zo weer", zegt een jongen tegen de omroep.