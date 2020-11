Aanhoudingen en boetes om vuurwerkonrust Arnhem

De politie in Arnhem heeft sinds vrijdag zeven mensen opgepakt in verband met vuurwerkoverlast in de wijk Geitenkamp. Ook werden meerdere boetes uitgedeeld. Om hoeveel boetes het gaat, kon de politie vanavond niet zeggen.

Vrijdag ging het om één arrestatie voor verstoring van de openbare orde. Zaterdag volgden nog zes aanhoudingen voor het afsteken van illegaal vuurwerk. In de Arnhemse wijk is het sinds enkele dagen onrustig. Gisteravond staken jongeren zwaar illegaal vuurwerk zoals nitraten en cobra's af en werd brand gesticht. De jongeren zijn boos over het vuurwerkverbod dat dit jaar is ingesteld.

Burgemeester Marcouch veroordeelt die rellen. Hij noemt het onacceptabel dat buurtbewoners zich in Geitenkamp onveilig voelen. Marcouch: "Vuurwerk afsteken mag niet, dat het toch gebeurt is tot daaraan toe. Maar ze doen het op zo'n manier dat het de veiligheid in de wijk ondermijnt."

'Raddraaiers die de wijk vernielen'

De autoriteiten hebben volgens Marcouch zicht op een deel van de relschoppers, maar ze zijn nog naar een aantal van hen op zoek. Hij roept Arnhemmers dan ook op de politie in te schakelen als zij weten waar zwaar vuurwerk ligt opgeslagen, of weten wie er achter de onrust zit. Marcouch: "Het gaat om raddraaiers die hun wijk vernielen, dat moet stoppen."

Volgens de burgemeester zitten politie en gemeente "er bovenop" om te voorkomen dat het nog een keer uit de hand loopt. De politie is volgens hem dan ook "zichtbaar en onzichtbaar" aanwezig in Geitenkamp. Vanochtend ging hij zelf in de wijk op bezoek.

Verbod op vuurwerkbezit

Marcouch zei er vandaag begrip voor te hebben dat jongeren zich vervelen vanwege de coronamaatregelen, maar noemt het stichten van brand egoïstisch. Op Facebook schreef hij eerder ook al dat "piepen over vuurwerk missen" dit jaar niet gepast is vanwege de coronacrisis. Wel pleit hij ervoor om rond de jaarwisseling voor jongeren op kleine schaal activiteiten te organiseren. Eerder opperde voorzitter Hubert Bruls van het landelijke veiligheidsberaad dit al.

Ook wil de burgemeester dat er naast een verbod op het afsteken van vuurwerk ook op een verbod op het bezit ervan komt. Marcouch: "Het zou de handhaving helpen als ze in beslag mogen nemen wat ze aantreffen."