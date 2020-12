Ontbossing Braziliaanse Amazone op hoogste niveau sinds 2008

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is gestegen tot het hoogste niveau in twaalf jaar. Ruim 11.000 vierkante kilometer van het regenwoud is verloren gegaan tussen augustus 2019 en juli van dit jaar, blijkt uit cijfers van het Braziliaanse ruimteagentschap INPE. Dat is een stijging van 9,5 procent vergeleken met vorig jaar.

Brazilië heeft juist in de wet laten vastleggen dat de ontbossing vanaf 2020 jaarlijks niet hoger mag zijn dan 3900 vierkante kilometer, veel minder dan de oppervlakte die nu gemeten is. In de wet zijn geen consequenties verbonden aan het missen van die doelstelling, maar het kan wel gebruikt worden in rechtszaken van milieuorganisaties tegen de regering.

Onderzoekers en milieuactivisten zeggen dat de ontbossing is versneld sinds het aantreden van president Bolsonaro, in januari vorig jaar. Zo heeft hij onder meer opgeroepen tot exploitatie van het regenwoud, waar zo'n drie miljoen dier- en plantensoorten leven. Ook is er onder Bolsonaro bezuinigd op de diensten die kunnen optreden tegen overtredingen van de milieuwetten.

Regering niet negatief

Activisten en ngo's zeggen dat de hoge ontbossing dit jaar een direct gevolg is van Bolsonaro's beleid. "Ze zijn het resultaat van een succesvolle poging om de capaciteit te vernietigen van de Braziliaanse staat en de keuringsinstanties die iets kunnen doen voor onze bossen en tegen criminaliteit in de Amazone", reageert de ngo Klimaatobservatorium.

De regering legt de hoge cijfers niet negatief uit, omdat de stijging van de ontbossing wel is afgevlakt: in 2019 werd nog een stijging gemeld van 34 procent ten opzichte van het jaar ervoor, veel meer dan de 9,5 procent van dit jaar. "Hoewel we hier niet zijn om dit te vieren, laat het wel zien dat onze inspanningen vruchten afwerpen", aldus vicepresident Mourao.

Grootschalige bosbranden in de Amazone werden vorig jaar wereldwijd met afschuw gadegeslagen. Europese leiders, onder wie de Franse president Macron, hadden felle kritiek op de regering-Bolsonaro, die niet genoeg zou doen om het bos te beschermen. Aankomend president Biden zei dit jaar nog dat de Verenigde Staten mogelijk druk gaan uitoefenen op Brazilië om betere natuurbescherming af te dwingen.