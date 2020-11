Weerrecords sneuvelden in november: 'opmerkelijk warm'

Slechts vijf keer eerder sinds 1901 was het in De Bilt warmer dan 18 graden in november. Opvallend genoeg gebeurde dit in alle gevallen na 2005. Zegt dit iets over het opwarmend klimaat? "Daar heeft het alle schijn van. Deze waarden passen in een opwarmend klimaat", aldus NOS-weerman Marco Verhoef.

In november worden warme dagen niet of nauwelijks veroorzaakt door de zon. Die doet niet veel meer in november. Verhoef: "Zon is de enige bron van warmte, daar zit een hele rekensom achter. Elk object, ook jij en ik, stralen die warmte weer uit. Dat noemen ze de stralingsbalans."

Door dit fenomeen blijft in de winter de warmte juist onder de bewolking hangen. Daarom is het in de zomer op warme dagen zonnig en in de winter juist op warme dagen bewolkt.

'Stralingsbalans' uitgelegd door Weerplaza: