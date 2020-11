Referendum bij FvD over vraag 'wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft?'

Het bestuur van Forum voor Democratie gaat een referendum organiseren over de toekomst van Baudet bij de partij. De vraag die voorligt is: "Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FvD? Ja of nee?" De ledenraadpleging, die bindend zal zijn, wordt binnen een week gehouden, laat het bestuur weten.

Baudet schrijft op Twitter blij te zijn met het referendum en zegt dat er nog wordt onderhandeld over de precieze voorwaarden. "Het moet echt snel gebeuren nu en technisch betrouwbaar zijn", aldus de Forum-oprichter. "Maar ik heb goede hoop dat we hier nu snel uitkomen."

Uitgeschreven

Na het referendum wil het bestuur een algemene ledenvergadering organiseren waarin de samenstelling van het bestuur op de agenda staat. In het bestuur zitten nu in ieder geval vicevoorzitter Lennart van der Linden, Europarlementslid Rob Rooken en penningmeester Olaf Ephraïm. Alleen die laatste zou in het kamp van Baudet zitten.

Of Baudet zelf nog in het bestuur zit, is onduidelijk. Vrijdag zei het niet-Baudet-kamp van het bestuur dat ze hem hadden uitgeschreven als bestuurslid.

Antisemitische uitspraken

Het conflict bij FvD barstte ruim een week geleden los na berichten over antisemitische appjes van leden van de jongerentak JFvD. Baudet weigerde afstand te nemen van de JFvD, waar zijn vertrouweling Freek Jansen het scepter zwaait.

Er volgenden dagen vol geharrewar over wie aftrad of terugtrad, wie in welk kamp zat en wie de sleutel tot de sociale-media-accounts en het partijkantoor had. Daarbij kwam ook naar buiten dat Baudet zelf antisemitische uitspraken heeft gedaan, volgens een aantal kandidaat-Kamerleden.

Aan het eind van de week was de conclusie dat een flink deel van de kandidaat-volksvertegenwoordigers was opgestapt en bleek dat Baudet de partij niet wilde opgeven.