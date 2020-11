Strijd Baudet met Forum-bestuur gaat door, 'coupplegers moeten biezen pakken'

Het bestuur van Forum voor Democratie en Thierry Baudet hebben een hoogoplopend conflict nadat het partijbestuur Baudet bij de Kamer van Koophandel heeft uitgeschreven als bestuurslid. Deze stap zou noodzakelijk zijn voor het organiseren van een "eerlijke en ordentelijke ledenvergadering".

Baudet spreekt over "coupplegers" die in strijd handelen met de statuten. De uitschrijving is volgens hem "wederrechtelijk" ofwel onwettig. "Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs van de ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen #FVD over te nemen."

Baudet wil dat de twee overgebleven leden van het bestuur, Rob Rooken en de waarnemend voorzitter Lennart van der Linden opstappen. "Dit kan niet, ze moeten hun biezen pakken", zei hij zojuist voor het partijbureau.