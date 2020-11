Documentaire zaak-Nicky Verstappen mag worden uitgezonden

RTL zegt dat in de docu in algemene termen over de zaak wordt gesproken. Ook wordt Jos B. alleen met een balkje getoond en altijd 'verdachte' genoemd. Ook zit er geen nieuw beeld van hem in de documentaire en zijn er geen onderzoeksdossiers ingezien.

Als dat inderdaad het geval is, mag de documentaire worden uitgezonden, oordeelt de rechter. De 'onschuldpresumptie' moet in de docu overeind blijven. Dat wil zeggen dat een verdachte een verdachte blijft zolang hij niet is veroordeeld. Omdat B. in hoger beroep is gegaan, is hij nog steeds verdachte. "Vanavond is deel 1 van de documentaire", zegt verslaggever Jeroen de Jager. "Dan zal blijken of RTL aan die voorwaarden heeft voldaan, anders zou er een nieuw kort geding kunnen komen."

Programmamaker Ewout Genemans maakte de tweedelige documentaire voor RTL. Hij volgde het politieonderzoek van dichtbij. Hij was niet bij het verhoor van B., maar mocht de rechercheur na afloop wel vragen hoe het was gegaan. Tegen het AD zegt hij: "Het ging me ook om hoe politiemensen dat persoonlijk hebben ervaren."