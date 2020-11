12,5 jaar cel voor Jos B. in zaak-Nicky Verstappen

De rechtbank in Maastricht heeft Jos B. schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken en het ontvoeren van Nicky Verstappen met de dood tot gevolg. De 58-jarige B. is daarvoor veroordeeld tot 12 jaar cel. Ook kreeg hij er nog zes maanden bij voor het bezit van kinderporno.

"Zonder u, zonder uw handelen, had Nicky Verstappen op 11 augustus 1998 nog geleefd", zei de rechtbank. B. had volgens de rechter weliswaar niet de bedoeling de jongen te doden, "maar het is wel een gevolg dat u kan worden toegerekend".

Volgens de rechtbank wijzen B.'s dna-sporen op Nicky's kleding op langdurig en intensief contact. De plekken waarop die sporen zijn gevonden, op de onderbroek en pyjama van de jongen, duiden op gerichte handelingen met een seksueel motief. "U bent dus de dader van het seksueel misbruik", concludeert de rechtbank.

Kans op herhaling klein, geen tbs

B. werd ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer en harde schijven werden (sporen van) honderden kinderpornografische afbeeldingen gevonden, voor het overgrote deel van jongens tussen de 10 en 16 jaar oud.

Hij lijdt aan een pedofiele stoornis, zegt de rechtbank. Maar hij kreeg geen tbs opgelegd, omdat de kans dat B. opnieuw in de fout gaat klein wordt geacht. Zo lijkt het er volgens de rechtbank op dat B. zich sinds 1998 niet opnieuw aan jongens heeft vergrepen. "Pedofilie leidt niet zonder meer tot pedoseksuele delicten", zei de voorzitter van de rechtbank.

B. heeft altijd ontkend

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het misbruiken en doden van de 11-jarige jongen. Indien de rechtbank geen tbs zou opleggen, vroeg het OM achttien jaar cel. Volgens het OM was er sprake van gekwalificeerde doodslag, dat wil zeggen dat Nicky is gedood om een ander misdrijf, namelijk seksueel misbruik, te verhullen. Dat is dus niet bewezen, vindt de rechtbank.

Jos B. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van Nicky Verstappen te maken heeft gehad. De Limburger zegt ook dat hij de jongen niet heeft misbruikt. Volgens B. was Nicky al dood toen hij hem in augustus 1998 op de Brunssummerheide vond. De rechtbank gelooft die verklaring niet.