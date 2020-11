Drukte in Maastricht en Amsterdam, gemeenten vragen mensen weg te blijven

De gemeente Maastricht roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. Het is er te druk, mensen kunnen de anderhalve meter afstand niet meer bewaren. Ook in Amsterdam is het druk en roept de gemeente op om niet meer naar de binnenstad te komen.

De gemeente Maastricht heeft voor de binnenstad code rood afgekondigd. Als mensen toch blijven komen, dan gaat burgemeester Penn-te Strake over tot het sluiten van de winkels in de binnenstad. "Daarom een dringende oproep om niet meer naar de binnenstad te komen", schrijft de burgemeester op Facebook.

In Amsterdam heeft de gemeente eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat en Nieuwendijk, schrijft NH Nieuws. Gisteren meldde Amsterdam ook al dat het in de binnenstad te druk was met winkelend publiek.

Winkelen

In Maastricht gold vanmiddag rond 13.00 uur nog code oranje, een uur later ging dat over naar code rood. Bij code oranje is al eenrichtingsverkeer in de winkelstraten ingesteld. Tijdens code rood kan de burgemeester de winkels sluiten.

De gemeente heeft alle beschikbare handhavers en zogenoemde hospitality guides ingezet. "Ook spreken we winkeliers aan dat ze de rijen voor de deur in de gaten moeten houden. Mensen moeten echt anderhalve meter afstand houden", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen 1Limburg.

Ook gisteren en vrijdag was het druk in Maastricht. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er onder meer veel Belgen in de stad. "Veel mensen komen naar de binnenstad om gericht bepaalde winkels te bezoeken."

Vanwege de drukte ging gisteren in andere steden de winkels al eerder dicht. Zo werden de winkels in onder meer Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Eindhoven eerder gesloten.

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven wil morgen met de voorzitters van de veiligheidsregio's overleggen hoe maatregelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd.