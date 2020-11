Aboutaleb: kabinet wilde Black Friday niet verbieden

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio hebben er de afgelopen tijd bij het kabinet op aangedrongen om Black Friday te verbieden. Maar het kabinet vond dat niet nodig, zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in Buitenhof.

Het koopjesfestijn leidt dezer dagen tot grote drukte in winkelstraten. Daardoor is het niet mogelijk om voldoende afstand te houden. Verschillende burgemeesters, onder wie Aboutaleb, hebben daarom besloten om winkels eerder te sluiten. Ook vandaag gaan de winkels in Rotterdam eerder dicht.

Veiligheidsoverleg

Maar de burgemeesters hadden dus liever gezien dat het kabinet Black Friday dit jaar helemaal had verboden. Ze hebben het aangekaart op het wekelijkse veiligheidsoverleg met het kabinet op maandagavond. "Dit is wel degelijk ook aan het kabinet gevraagd, alleen heeft het kabinet geoordeeld dat dat niet nodig was", zei Aboutaleb.

Aboutaleb stond toen voor de keus of hij zelf het festijn in zijn stad zou verbieden, maar hij besloot het even aan te kijken. Toen het toch te druk werd koos hij ervoor "de hamer" te hanteren en de winkelstraten af te sluiten.