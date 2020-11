'Dagcijfers geven verkeerd coronabeeld': RIVM en GGD kijken liever naar weekcijfers

Uit cijfers van de GGD blijkt dat er net iets meer positieve testuitslagen in het weekend zijn. "We denken dat als mensen in het weekend zich laten testen, ze misschien last hebben van ergere klachten. Je geeft namelijk toch je weekenddag op, dus dan moet er wel iets aan de hand zijn."

Volgens RIVM-woordvoerder Harald Wychgel fluctueren de dagcijfers ook soms door na-rapportages vanwege storingen. Dat erkent de GGD. "Maar de laatste tijd zijn er bijna geen storingen meer geweest", aldus Kloppenburg.

Het is niet zo dat de testcapaciteit per dag wisselt, zegt Kloppenburg. Dat de ene dag zich meer mensen laten testen dan de andere dag heeft alleen maar te maken met de testbereidheid.

Volgens RIVM-woordvoerder Wychgel is het om alle bovenstaande redenen belangrijk om alleen naar de weekcijfers over de besmettingen te kijken. "De dagcijfers kunnen geen trend laten zien. Als je een trend wil ontdekken in de cijfers moet je van week tot week kijken."

Andere cijfers ook heel belangrijk

Natuurlijk zijn niet alleen de gegevens over het aantal besmettingen belangrijk. Ook cijfers over ziekenhuisopnames en dodental zeggen iets over de ontwikkeling van de coronapandemie in ons land.

Die cijfers zijn te zien in deze grafieken: