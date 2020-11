Verbod op in beeld brengen agenten brengt duizenden Fransen op de been

In Parijs maar ook in andere Franse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonsteren voor persvrijheid en tegen politiegeweld. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren er in het hele land 46.000 mensen op de been. Over het algemeen verliep het protest vreedzaam, alleen in Parijs raakte de politie slaags met een kleine groep van merendeels radicaal-linkse demonstranten.

Onder de deelnemers waren journalisten en studenten journalistiek, maar ook vertegenwoordigers van burgerrechten- en migrantengroepen, linkse activisten en enkele gele hesjes. "Wie beschermt ons tegen de politie" en "geweld tegen de democratie" waren leuzen die geroepen werden.

In Parijs braken aan het eind van de demonstratie gevechten uit, nadat agenten met vuurwerk en stenen waren bekogeld en gemaskerde demonstranten barricades hadden opgeworpen. Ook werden auto's en straatmeubilair in brand gestoken. De politie probeerde de orde te herstellen, onder meer met traangas, maar had de situatie aan het begin van de avond nog niet onder controle.

Omstreden wet

De demonstranten verzetten zich tegen een wet die als een ernstige inperking van de persvrijheid wordt gezien. Daarin staat dat er geen beelden van politiemensen in functie gepubliceerd mogen worden als deze agenten herkenbaar zijn en ze door de publicatie "moedwillig" in gevaar worden gebracht.

De wet is deze week met een ruime meerderheid door de Franse Tweede Kamer aangenomen. Nu moet de senaat er nog over stemmen, maar de regering heeft al aangegeven dat ze de wet wil aanpassen.

Deze week wekten beelden van de mishandeling door drie agenten van een zwarte muziekproducent een storm van kritiek in Frankrijk. Het politiegeweld werd gefilmd door een camera in de opnamestudio van de man. Het geweld stopte volgens zijn advocaat toen een van de agenten zag dat ze werden gefilmd.

President Macron sprak gisteren zijn afschuw uit. De agenten zijn geschorst.