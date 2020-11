Macron 'zeer geschokt' door politiegeweld tegen zwarte man

De Franse president Emmanuel Macron is "zeer geschokt" door de beelden waarop te zien is dat de politie in Parijs een zwarte man mishandelt. Franse media, waaronder tv-zender BFMTV en de kranten Le Monde en Le Parisien, citeren uit een reactie van het Elysée, want Macron heeft zich nog niet publiekelijk uitgesproken over de beelden.

Een Franse nieuwssite publiceerde gisteren een video van de mishandeling in een muziekstudio in Parijs. Op de beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe drie agenten de man volgen als hij de studio binnengaat en ze hem met een wapenstok slaan. Het geweld ging minutenlang door. Op beelden van een andere camera is te zien dat de agenten daarna naar buiten gaan en een traangasgranaat naar binnen gooien.

De Franse nieuwssite Loopsider bracht de beelden als eerste naar buiten: