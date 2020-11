Franse agenten geschorst na geweld tegen zwarte man

Negen anderen die muziek aan het opnemen waren in de kelder werden ook geslagen, zegt de advocaat van Zecler. Het geweld stopte volgens haar pas toen een van de agenten zag dat ze werden gefilmd. Zecler werd meegenomen naar het politiebureau.

Volgens Zecler, die naar eigen zeggen niet weet waarom hij werd gearresteerd, beledigden de agenten hem en uitten ze zich racistisch. Hij raakte gewond aan zijn hoofd, armen en benen. Hij heeft aangifte gedaan.

Onderzoek

De agenten zijn geschorst op last van de Franse regering. Zowel de politie zelf als het Franse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld.

"Ik ben geschokt door de beelden", zei minister Dupond-Moretti van Justitie in een tv-interview. Hij spreekt tegen dat de politie racistisch is. "Er zijn racistische agenten, net zoals er racistische advocaten en racistische bakkers zijn. Maar om te zeggen dat de politie racistisch is, dat is niet waar."

Het is het tweede onderzoek naar politiegeweld op videobeelden in een week tijd. Dinsdag gelastte de regering een onderzoek nadat agenten waren gefilmd bij de gewelddadige ontruiming van een migrantenkamp in Parijs.

Deze week heeft de Franse Tweede Kamer een wet aangenomen die de mogelijkheden beperkt om filmpjes te verspreiden waarop agenten herkenbaar in beeld zijn. Journalisten en burgerrechtenorganisaties zijn bang dat die wet ertoe leidt dat politiegeweld vaker onbestraft zal blijven. De wet moet nog door de Senaat.