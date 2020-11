Rotterdam sluit winkels eerder om herhaling van topdrukte tegen te gaan

Rotterdam sluit de winkels in het centrum vanwege de verwachte drukte vandaag opnieuw eerder dan normaal. In verband met de Black Friday-drukte sloot burgemeester Aboutaleb gisteren de winkels aan het begin van de avond. Vandaag doet hij dat voor nieuwe klanten vanaf 17.00 uur. Om 18.00 moeten de winkels dicht zijn. Supermarkten mogen wel tot hun normale sluitingstijd openblijven.

In aanloop naar de feestdagen trekken deze dagen veel koopjesjagers naar de stadscentra toe. Vaak kunnen winkels ook langer openblijven. In Rotterdam, bijvoorbeeld, was de sluitingstijd vandaag eigenlijk 20.00 geweest. In Amsterdam werden mensen gisteren ook al opgeroepen om niet meer naar het centrum te komen. Door de drukte was het op sommige plekken lastig om de afstandsregels in verband met het coronavirus te volgen.

Volgens een woordvoerder van Aboutaleb was het gisteren "onverantwoord druk" in het centrum van Rotterdam. Mocht de vroegere sluiting van vandaag onvoldoende blijken om een herhaling van de drukte te voorkomen, wordt al gekeken naar extra maatregelen, zoals het omleiden van het verkeer en het beperken van het openbaar vervoer.

Belgen komen shoppen in Nederland

Hoewel het gisteren relatief druk was in de steden, blijkt cijfers van marktonderzoeksbureau Locatus dat in het hele land veel rustiger was dan vorig jaar op Black Friday. In 2019 werden in de winkelstraten gemiddeld 35.000 tot 40.000 passanten gemeten in de steden. Dit jaar lag dat rond de 13.000, vergeleken met 10.000 vorige week vrijdag.

In Rotterdam werd iets meer dan een kwart van van het aantal passanten van vorig jaar gemeten, 7 procent meer dan vorige week vrijdag. In Amsterdam was het ruim een vijfde van het aantal bezoekers op Black Friday in 2019. Vandaag wordt ook daar opnieuw drukte verwacht.