Oud-premier Schotte van Curaçao weer vrij man

De Curaçaose oud-premier Gerrit Schotte is weer op vrije voeten. Hij werd vrijdagochtend lokale tijd vrijgelaten uit de SDKK-gevangenis in Willemstad.

Schotte heeft twee derde van zijn straf uitgezeten. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf voor ambtelijke corruptie en witwassen. De politicus werd buiten de gevangenis opgewacht door aanhangers en veel journalisten.

Bijbel

Schotte, met een bijbel in de hand, zei dat hij blij was dat hij weer bij zijn familie kon zijn. Zijn geloof in God hielp hem enorm tijdens zijn gevangenschap, zei Schotte. Hij riep verder iedereen op om zich te houden aan de coronamaatregelen.

De eerste premier van het autonome Curaçao mag zich de komende vijf jaar nog niet verkiesbaar stellen voor het parlement. Zijn levenspartner, Cicely van der Dijs, moet nog een gevangenisstraf van negen maanden uitzitten. Zij werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid.

Schotte had geld aangenomen van een Italiaanse casinobaas op Sint-Maarten. Het geld werd gebruikt voor een verkiezingscampagne van Schottes partij, de Movementu Futuro Kòrsou (MFK).