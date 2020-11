Oostenrijk verzet zich tegen skiverbod, 'EU moet anders betalen'

Wintersporten in een pandemie, is dat verantwoord? Daar denken de Europese landen heel verschillend over. Waar Duitsland, Italië en Frankrijk de skigebieden dicht willen gooien, het liefst tot 10 januari, leidt dit tot grote woede in Oostenrijk. Zij willen dat de wintersport koste wat kost doorgaat en hebben al verklaard dat er met Kerst gewoon geskied kan worden. Ook Zwitserland wil de pistes openhouden.

Het standpunt van de Oostenrijkers heeft alles te maken met het economische belang van de wintersport voor het Alpenland. Het toerisme brengt daar 15 procent van het bruto binnenlands product op.

Volgens minister van Financiën Gernot Blümel betekent elke week dat er niet gewintersport kan worden een omzetverlies van 800 miljoen euro. Als de start van het wintersportseizoen naar achter wordt verschoven, eisen de Oostenrijkers een schadevergoeding van de Europese Unie. "Als de EU dit echt wil, zullen ze moeten betalen", zegt Blümel.