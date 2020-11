Nederlandse ondernemers in de sneeuw: 'Het wordt een pittig seizoen'

Ze hebben een jaar normaal kunnen draaien en toen brak de coronacrisis uit. "In eerste instantie deden we een beetje lacherig over de situatie in China, maar binnen een maand moest hier in Oostenrijk ook de boel op slot", zegt Van Hemert. De grens ging dicht en een paar weken zagen ze geen enkele toerist.

Staatssteun

Volgens Van Hemert zijn er in Oostenrijk verschillende fondsen waar ondernemers kunnen aankloppen voor financiële hulp. "Het is veel papierwerk maar uiteindelijk krijg je het wel." Daarnaast heeft de Oostenrijke overheid de btw verlaagd voor de horeca. De prijzen voor bijvoorbeeld een biertje zijn niet verlaagd, waardoor horecaondernemers meer geld overhouden.

De Jong, in Frankrijk, is ook tevreden met de staatssteun daar. Hierdoor kunnen zij voorlopig overeind blijven. "Voorlopig zitten we niet in grote problemen. Dat maakt de stress minder."

Wat nu?

Op dit moment zijn Frankrijk en Oostenrijk oranje gebied. Bovendien is het nog niet duidelijk wanneer de Franse skigebieden weer opengaan en in Oostenrijk is de après-ski dit jaar verboden. Toch zijn de drie ondernemers ook optimistisch en kijken ze naar nieuwe kansen. Zo willen Bartels en haar vriend komende zomer trailruns aanbieden.

Van Hemert opent binnenkort een horecatent naast het treinstation in het dorp. De Jong wil met zijn partner de krachten bundelen. Hij neemt gasten mee op een wandeltocht om halverwege zijn vrouw te treffen voor een lunch in de buitenlucht. "Ik geloof niet in tegenvallers, alleen in uitdagingen."

De drie ondernemers betwijfelen of het een verloren seizoen wordt. Als er geen echt negatief reisadvies komt, dan denken de ondernemers dat er toch nog wel wat toeristen komen.