Tijdelijke coronalocaties voor daklozen langer open

Een van de gasten in de tijdelijke opvang is Eelco (45). Voor hij terechtkon bij de tijdelijke opvang zwierf en sliep hij in de steegjes rondom de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. "Daar zijn wat afdakjes en het is daar veilig omdat er veel marechaussee rondloopt. Eerst had ik een tentje van hulporganisatie Straat Consulaat gekregen, maar die heeft de politie later weer van mij afgepakt omdat je niet in de stad mag kamperen. Daarom had ik wat landbouwplastic gevonden om mijn slaapzak droog te houden."

De Stayokay bevalt hem goed. "Ik slaap hier veel beter omdat ik me geen zorgen hoef te maken of ik wel droog ligt of dat mijn spullen worden gejat." Ook Jacob, een bekend gezicht onder de Haagse daklozen, noemt de situatie een uitkomst: "Er zijn extra slaapplekken, zelfs voor mensen zonder rechten. Ik zou willen dat dit zo blijft."

Onderdak een mensenrecht

Hoeveel daklozen er in Nederland zijn is niet helemaal duidelijk, maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren het er 40.000 in 2018. Opvang-branchevereniging Valente krijgt signalen van aangesloten organisaties dat er sprake is van een toename van daklozen, aldus directeur Esmé Wiegman. Op 22 oktober schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer: "De opvang is vol, terwijl steeds meer mensen door verlies van baan en inkomen hun woning niet meer kunnen betalen."

Het kabinet heeft besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van dakloosheid, maar met de winter in zicht is dit volgens Valente niet voldoende. "Steeds vaker worden slaapzakken uitgedeeld om buiten te overleven, in plaats van onderdak te bieden. Terwijl onderdak een mensenrecht is", schrijft Wiegman.

Ook hulporganisatie Straat Consulaat ziet een toename: "Het probleem is dat de meeste daklozen die eerder nog onderdak vonden bij vrienden en familie daar nu door corona steeds minder welkom zijn vanwege besmettingsgevaar."