Slachtoffer misbruikzaak Utrecht: 'Het heeft me geruïneerd, ik heb PTSS'

"Ik schaam mij nog steeds diep, en vind het enorm moeilijk om mijn gevoel echt te voelen. Ik voel me vies. Het lukt nog steeds niet echt om een beetje een normaal leven op te pakken". Met die woorden richtte één van de slachtoffers in de Utrechtse misbruikzaak zich tot de rechter, het Openbaar Ministerie en de verdachten.

Het OM heeft acht en tien jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging tegen de twee verdachten in de zaak: Romeo A. (65) en Nicolaus L. (60). Ze worden verdacht van het runnen van een illegaal bordeel, seksuele uitbuiting van minderjarige jongens, verkrachting, mensenhandel en het maken van kinderporno.

Naar schatting maakten ze dertig slachtoffers van tussen de 15 en 20 jaar. De tenlastelegging gaat uit van elf slachtoffers, onder meer omdat niet iedereen met de politie mee wilde werken. Zeven van de slachtoffers op de tenlastelegging zijn minderjarig.

De NOS sprak met een van de slachtoffers, die in de rechtbank een verklaring aflegde. In het half jaar dat de jongen, die anoniem wil blijven, als escort werkte, ontving hij tussen de 150 en 200 klanten. Dat ging er vaak dwingend aan toe, vertelt hij over de verdachten: "Ze werden ook boos op mij en ik moest vaak seks met ze hebben. Ik mocht niet weigeren."

Proefdate met verdachten

De jongens werden geronseld via berichtenservices en datingapps, zoals Bullchat. Romeo A. en Nicolaus L. gingen vervolgens met de slachtoffers op 'proefdate'. Als ze daarbij in de smaak vielen, zetten de verdachten een profiel voor de jongens op Boys4U, een site waar gay escorts zich aanbieden. Ook kregen ze een werktelefoon. Romeo A. en Nicolaus L. regelden condooms en namen het geld van de klanten in ontvangst.

Van tijd tot tijd moesten de slachtoffers ook seks hebben met Nicolaus L. als dank voor het gebruik van zijn woning voor betaalde seksafspraken, schetst het OM. Van Romeo A. moesten ze dulden dat hij met hen tongzoende en hen in hun broek greep.

De verdachten zouden het bordeel vanuit hun eigen woningen in Overvecht gerund hebben. Begin 2018 kwamen daar tips over binnen bij de politie. Het OM noemt wat de verdachten deden ontluisterend. Ze hadden de namen van honderden mannen in hun telefoons, met naaktfoto's, lichaamskenmerken en advertentieteksten erbij.