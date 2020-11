Acht en tien jaar cel met tbs geëist voor seksuele uitbuiting jonge jongens

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van acht en tien jaar geëist tegen twee mannen van 60 en 65 jaar voor het seksueel uitbuiten van minderjarige jongens. Volgens justitie moet de twee ook tbs met dwangverpleging worden opgelegd vanwege hun persoonlijkheidsstoornissen.

Romeo A. en Nicolaus L. worden verdacht van mensenhandel, verkrachting, ontucht en het maken van kinderporno. Ze werden in het voorjaar van 2019 aangehouden nadat werd ontdekt dat een van hen jongens ophaalde uit een instelling.

De twee zetten vanuit hun woningen in de Utrechtse wijk Overvecht jongens in voor prostitutie. Begin 2018 kwamen daarover tips binnen bij de gemeente. Daarop werden de woningen gesloten.

Uit onderzoek bleek dat de twee een escortbureau runden, waarbij ook minderjarige jongens werden ingezet. Op de telefoons van de verdachten stonden de namen van honderden mannen en jongens met daarbij onder meer hun lichaamskenmerken en naaktfoto's.

Kwetsbare jongens

De verdachten zeggen dat het ging om volwassenen die hun eigen beslissingen namen. Het OM stelt echter dat het ging om tientallen jonge, ook minderjarige en vaak kwetsbare jongens. "Sommigen waren dakloos of hadden geen contact meer met hun ouders. Anderen hadden psychische problemen, gebruikten drugs of voelden zich minderwaardig", aldus het OM. Elf van hen zijn in het dossier opgenomen.

Volgens justitie zochten de twee contact met de jongens via berichtendiensten, waar ze vroegen met hen samen te werken. Daarna werden er proefdates gemaakt. "De jongens werden dan getest door seks met ze te hebben, waar beelden van werden gemaakt. Daarna kregen de jongens een werktelefoon en werden er online advertenties geplaatst."

Het OM noemt de verklaringen ontluisterend. "Door hun persoonlijke omstandigheden waren ze makkelijke prooien en eenmaal in handen van de mannen werden ze ertoe gebracht veel klanten te bedienen." Soms moesten ze ook seks hebben met de 60-jarige verdachte, "als dank voor het gebruik van zijn woning".

Volgens justitie zijn de gevolgen ernstig: zo hebben alle jongens ernstige psychische problemen en volgen ze therapie.

Tbs

Het ging de verdachten volgens justitie om de lust en de kick. Ze zijn eerder veroordeeld tot gevangenisstraffen voor pedoseksuele delicten. De 65-jarige heeft daar eerder ook tbs voor gekregen. Omdat hij niet wilde meewerken aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum kan er volgens justitie geen duidelijk advies worden gegeven. Op basis van eerder onderzoek en omdat de kans op recidive hoog wordt geschat, acht het OM een lange behandeling noodzakelijk.

Justitie ziet de 60-jarige verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar. "Door zijn stoornis was hij op zoek naar erkenning en intimiteit. Ook in zijn geval is een langdurige behandeling geboden."