Olietanker vaart op mijn in Saudi-Arabië, eerder ook al aanvallen op olie-industrie

Een olietanker is beschadigd na een mijnexplosie in een haventerminal in Saudi-Arabië. Dat zegt het Britse maritieme beveiligingsbedrijf Ambrey tegen persbureau Reuters. Het schip was leeg toen het gebeurde, maar kwam eergisteren aan met een lading uit Rotterdam.

De explosie vond plaats binnen de havengrenzen van de stad Shuqaiq, zo'n drie uur ten noorden van de grens met Jemen. De romp van het schip werd beschadigd. "Wie het schip heeft aangevallen, is niet bekend", zegt een woordvoerder van de olietanker die de Agrari heet.

"De Agrari werd ongeveer een meter boven de waterlinie geraakt. Daardoor is een gat ontstaan. Niemand raakte gewond en de bemanning is veilig", zegt de woordvoerder. De tanker, die voer onder Maltese vlag, wordt geëxploiteerd door het Griekse TMS Tankers.

Eerdere aanvallen

De explosie is de laatste in een reeks van aanvallen op de Saudische olie-industrie. Maandag werd er een raket afgevuurd op een vestiging van oliefabriek Aramco in de havenstad Jeddah.