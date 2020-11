Veldslag dreigt in Ethiopië, internationale gemeenschap vreest etnisch geweld

Ook persbureau AFP sprak met vluchtelingen en tekende getuigenissen op, ook over etnisch geweld. Zo vertelt de 24-jarige Gerdo Burhan dat als je als inwoner van Tigray voor je leven moet vrezen als je te pakken wordt genomen door soldaten van het federale leger. "Ze houden je onder vuur en vragen je of je deel bent van de Tigreese strijdkrachten. Als je maar heel even twijfelt ben je dood."

De internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties vrezen voor etnisch geweld, omdat aan de zijde van het federale leger milities van de Amhara-regio meevechten, een grensregio van Tigray. Die zouden nu vooral het westelijke deel bewaken terwijl het federale leger in het oosten verder vecht. De regio's zijn al lang vijanden en er is eerder sprake geweest van etnisch geweld tussen de partijen.

Seizoensarbeiders

Al vroeg in het conflict maakte Amnesty International melding van video- en fotomateriaal van mogelijk honderden slachtoffers, het merendeel doodgestoken. Volgens getuigen zou het om een afrekening gaan van de TPLF en waren er onder de slachtoffers seizoenarbeiders uit Amhara die niets met het conflict te maken hebben. Maar ook dat is nog onbevestigd.

De angst voor meer burgerslachtoffers is nu vooral groot omdat het federale leger aan de poorten lijkt te staan van de regionale hoofdstad Mekelle. De Ethiopische troepen zouden de stad zo'n vijftig kilometer van de stadsgrenzen hebben omsingeld. Zondag gaf premier Abiy de TPLF 72 uur de tijd om zich over te geven. Maar leden van de TPLF zijn bereid om te sterven in het harnas.

Menselijk schild

De regering zegt dat de TPLF de burgers gebruikt als menselijk schild. Het heeft inwoners van Mekelle opgeroepen aan hun zijde te komen staan en om zichzelf in veiligheid te brengen. Het is alleen de vraag waar ze heen kunnen. Aan de andere kant roept de regionale TPLF-leider Debretsion Gebremichael Tigreeërs op om met hen samen te staan. Volgens hem groeit zijn strijdmacht met de dag. Burgers zitten tussen twee vuren.

De Verenigde Naties roept Abiy op om burgers te sparen. Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch hamert erop dat een waarschuwing aan de bevolking dat een invasie op handen is niet genoeg is en ze zich mogelijk schuldig maken aan oorlogsmisdaden als ze de hele stad als militair doelwit zien.